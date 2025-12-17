Деца с увреждания и сираци от община "Марица" получиха по 200 лв. за Коледа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Уважавайте по-възрастните и знайте, че винаги можете да разчитате на моята подкрепа, заяви кметът Димитър Иванов

Община Марица подкрепи 265 деца в неравностойно положение за Коледните празници, съобщават от администрацията.

Младежи с увреждания и сираци до 18-годишна възраст от населените места на общината получиха помощ от кмета Димитър Иванов в размер на 200 лева. Председателят на Общинския съвет Виолета Христодулова подари лакомства на децата като символичен жест.

"В навечерието на най-светлите християнски празници по традиция ръководството на общината подкрепя най-малките ни жители, които по една или друга причина са ощетени от съдбата. Нашата цел е да допринесем за по-топли и уютни празници за тях. Пожелавам ви преди всичко да бъдете здрави, да се учите усърдно и да се радвате на живота. Уважавайте по-възрастните и знайте, че винаги можете да разчитате на моята подкрепа", заяви кметът Димитър Иванов.

По време на събитието част от децата споделиха мечтите си за бъдеща професионална реализация като земеделци, животновъди, фризьори, дизайнери, компютърни специалисти и инженери.

"Нека Коледните празници да изпълнят сърцата ви с топлина, радост и надежда. Пожелавам ви да бъдете здрави, усмихнати и уверени в мечтите си. Светли и благословени празници!", пожела Димитър Иванов.

На събитието присъстваха зам.-кметовете на Община "Марица" Гергана Титюкова, Анелия Симеонова и Николай Стаматов, както и кметовете на населените места в общината, които ще раздадат подаръците на децата, неуспели да присъстват лично на тържеството.