НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

През изминалия ден 15 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 6 - за наркотици

Дрегер. СНИМКА: Архив

В рамките на изминалия ден с а установени общо 15 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 6 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 9 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 6, а двама са отказали тестване.

2828 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 14935 водачи и пътници. Съставени са 3274фиша и 423 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

