Условна присъда получи 59-годишен, причинил по непредпазливост смъртта на пешеходка

Състав на Окръжния съд в Добрич призна за виновен подсъдим по дело за причинена по непредпазливост смърт при пътнотранспортно произшествие. 59-годишният мъж е признат за виновен в това, че на 16 август 2024 г. в село Кранево при управление на товарен автомобил „Мерцедес Спринтер", е нарушил правило от Закона за движение по пътищата, съобразно което„ водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението", и по непредпазливост е причинил смъртта на пешеходка.

Според посоченото в обвинителния акт автомобилът, управляван от подсъдимия, се движел по улица в Кранево и, когато наближил до кръстовище, в платното за движение навлязла възрастна жена. Подсъдимият предприел спиране на автомобила, но не успял да предотврати произшествието. С изготвена при разследването автотехническа експертиза било установено, че водачът е имал техническата възможност да спре преди мястото на инцидента. В кръвта на подсъдимия не е било установено наличие на алкохол или наркотични вещества, като това е станало ясно след изготвена съдебно-химическа и съдебна химико-токсикологична експертиза.

Делото премина по реда на съкратеното съдебно следствие, след като подсъдимият призна изцяло фактите, изложени в обвинителния акт.

Окръжният съд определи на подсъдимия наказание от 3 години лишаване от свобода, което с оглед законовите изисквания при съкратената процедура намали с една трета и постанови наказание лишаване от свобода за срок от 2 години. Изпълнението на така наложеното наказание е отложено с 3-годишен изпитателен срок. На подсъдимия е наложено и наказание „лишаване от право да управлява МПС" за срок от 3 години.