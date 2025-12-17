Агенция „Митници" подписа двустранен меморандум за разбирателство с РСМ

Директорът на Агенция „Митници" Георги Димов подписа двустранен меморандум за разбирателство между българската митническа администрация и митническата администрация на Република Северна Македония. Това съобщиха на сайта на Агенция "Митници". Фокус на споразумението е електронният обмен на данни и инициативата „Зелени ленти".

„Днес правим още една важна стъпка към засилване на партньорството между двете митнически администрации. През последните години към някои гранични пунктове с Република Северна Македония бяха насочени значителни инвестиции, което ще доведе до съществено подобряване на инфраструктурата и ще отвори възможности за ускоряване на процеса на обработка на превозни средства", коментира по повод подписването директорът на Агенция „Митници" Георги Димов.

Събитието, което се проведе в централата на Европейската комисия, е в рамките на Срещата на върха ЕС – Западни Балкани и се провежда под егидата на европейския комисар по разширяването Марта Кос, секретариата на Централноевропейското споразумение за свободна търговия (CEFTA) и Постоянния секретариат на Транспортната общност.

Подписването на меморандума ще позволи на митническите органи на България и на Република Северна Македония да извършват електронен обмен на данни за стоки, превозвани с товарни пътни превозни средства в шосейния трафик, включително информация за празни камиони. Това ще подобри координацията между институциите, ангажирани с граничния контрол, включително чрез съвместно използване на информация в реално време за целите на анализ на риска и приоритетна обработка на някои товари като бързоразвалящи се стоки, хуманитарни пратки и др. Ще бъдат ускорени митническите процедури и ще бъде улеснено преминаването през границата на легалните стоки. От друга страна, ще бъде подобрен анализът на риска чрез профилиране въз основа на предварителни данни, което ще допринесе за засилване на борбата срещу митническите измами.

Също така, с подписването на меморандума страните ще предприемат мерки за облекчаване на движението по маршрутите на „зелените коридори/ленти". Проектът „Зелени коридори" беше създаден по време на пандемията от Covid-19 като проект на Транспортната общност и Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА), подкрепен от Европейската комисия. С разширяването на „зелените коридори" се предвижда осигуряване на бързо преминаване на приоритетни стоки през 11-те най-натоварени контролно-пропускателни пункта между страните от Западните Балкани и съседните им държави-членки на ЕС (България, Гърция, Румъния, Унгария и Хърватия).

Срещата на върха ЕС – Западни Балкани служи като платформа за диалог относно перспективата за присъединяване на Западните Балкани към ЕС, като същевременно се разглеждат и текущите предизвикателства. Във формата участват 33-мата държавни ръководители, заедно с председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет, както и върховния представител на ЕС.