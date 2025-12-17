ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Благомир Коцев: Не съм твърдял, че ще се кандидати...

Мъж отвлякъл жена от апартамент в Стара Загора

СНИМКА: Архив

Окръжната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем мъж на 35 години за отвличане. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Срещу обвиняемия с инициали А.Д. са повдигнати обвинения, че на 14 декември т.г. е отвлякъл 31-годишна жена, като деянието е извършено в условията на домашно насилие.

На спешния телефон 112 е подаден сигнал, че жената е отвлечена от апартамент в Стара Загора. Проведени са били оперативно-издирвателни мероприятия и тя е била открита в друго населено място. 

Обвиняемият А.Д. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, съобщи БТА. 

В края на ноември четирима мъже бяха задържани по постъпил сигнал за грабеж и отвличане на жена в Николаево.

СНИМКА: Архив

