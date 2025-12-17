ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Благомир Коцев

Николай Стефанов плати гаранцията от 200 хил. лв. за свободата си

Надежда Алексиева

Снимка: "Фейсбук" профил на Евелина Лабешка.

Общинският съветник Николай Стефанов, който беше арестуван на 8 юли заедно с кмета на града Благомир Коцев и колегата си Йордан Кателиев.

Новината съобщи във "Фейсбук" жената на Стефанов, Евелина Лабешка.

В поста тя съобщава, че семейството има бизнес и така е могло да си позволи иначе "огромната" парична гаранция.           

Общинският съветник беше освободен по-рано днес с парична гаранция от 200 хил. лв., а другият задържан - Йордан Кателиев трябва да плати 150 хил. лв., за да бъде свободен.             

Прокурорите по делото заявиха, че ще преценят дали да обжалват решението като имат 7-дневен срок за това.

Толкова е и времето за внасяне на гаранцията.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Снимка: "Фейсбук" профил на Евелина Лабешка.

