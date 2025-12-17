Предадоха на съд шофьор, убил жена на пътя и ранил още двама в удар край Севлиево

Окръжна прокуратура - Габрово предаде на съд водач на автомобил, причинил тежко пътнотранспортно произшествие при което е загинала жена и са причинени средни телесни увреждания на още двама души.

Шофьорът с инициали И.А. е обвинен, че на 7 септември 2023 г. около 17.40 ч. На пътя между Севлиево и Ловеч край село Петко Славейков на прав пътен участък с низходящ наклон, навлязъл с "Мерцедеса" си и се движил в лентата за насрещно движение с превишена скорост, в следствие на което настъпило пътнотранспортно произшествие с движещия се в полагащата му се пътна лента лек автомобил "Нисан".

При катастрофата И.А. по непредпазливост причинил смъртта на 67-годишна жена, която се возила на предната дясна седалка на лекия автомобил "Нисан", както и средни телесни повреди на возещото се на задната седалка в същия автомобил дете и на пътник в автомобила на обвиняемия.

Предстои Окръжен съд - Габрово да насрочи открито разпоредително заседание по делото.