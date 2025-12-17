ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Благомир Коцев: Не съм твърдял, че ще се кандидати...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21931781 www.24chasa.bg

Кола и мотор се удариха на кръстовището пред УНСС, има тежко пострадал

1288
Катастрофирал мотор. Снимка: Архив

Лек автомобил и моторист се удариха на кръстовището пред УНСС. От СДВР са получили сигнал за инцидента, като на място са изпратени екипи на Спешна помощ и на полицията. 

Вследствие на сблъсъка 52-годишният моторист е с политравма. Транспортиран е за лечение във ВМА, съобщава NOVA.

Сигналът за катастрофата на ул. „8 декември" е получен в 16:05 ч. Веднага е изпратен екип от „Младост", който пристигнал на място за няколко минути.

Движението в района е затруднено. Спрени са и автобусите на градския транспорт в един от най-натоварените часове.

Катастрофирал мотор. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание