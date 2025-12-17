Кола и мотор се удариха на кръстовището пред УНСС, има тежко пострадал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лек автомобил и моторист се удариха на кръстовището пред УНСС. От СДВР са получили сигнал за инцидента, като на място са изпратени екипи на Спешна помощ и на полицията.

Вследствие на сблъсъка 52-годишният моторист е с политравма. Транспортиран е за лечение във ВМА, съобщава NOVA.

Сигналът за катастрофата на ул. „8 декември" е получен в 16:05 ч. Веднага е изпратен екип от „Младост", който пристигнал на място за няколко минути.

Движението в района е затруднено. Спрени са и автобусите на градския транспорт в един от най-натоварените часове.