Благомир Коцев: Не съм твърдял, че ще се кандидати...

Поредното дело срещу измамника Сергей Харварда се провали, не успяха да го доведат от затвора

Никола Михайлов

Измамникът Сергей Димитров в коридора на съдебната палата. Снимка: Никола Михайлов

Призовката пристигнала прекалено късно в затворническото общежитие в Смолян и конвоирането му до Пловдив не било организирано

Разпоредителното заседание по поредното дело срещу измамника Сергей Димитров, познат с прякора Харварда, пропадна. Мъжът не се появи в Районния съд в Пловдив, тъй като не е бил доведен от затворническото общежитие в Смолян. Призовката пристигнала със закъснение и конвоирането му за делото не било организирано, а присъствието на подсъдимия е задължително. 

Както "24 часа" вече писа, Сергей Димитров беше арестуван през 2022 г., а на следващата година се сдоби с две присъди от 3 години и половина и 16 месеца. Първата отнесе защото завлякъл жители на Пловдив, Асеновград, Брестовица и карловското село Розино с близо 300 000 лв, а втората - след като призна, че взел 8000 лв. от председателя на формация "Рома" Асен Карагьозов.

Списъкът от "услуги", които Харварда предлагал на жертвите си, за да му дават пари, е дълъг. На някои обещавал да помогне за узаконяване на имоти, на други - за спечелване на европроекти и т.н. Прякорът му идва от една от ролите му - на възпитаник на престижния университет. Преди да се озове зад решетките пък се представял за депутат от "Продължаваме промяната".

Сега Димитров отново е изправен пред съда за измама. Според обвинението от юли 2021-а до юли 2022 г. се е представял за адвокат и народен представител, като така завлякъл различни хора от Пловдив, Асеновград и Брестовица с общо 32 257,25 лв

