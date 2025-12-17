Даниел Митов връчи награди за успешното присъединяване към Европейските жандармерийски сили

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов награди директора на Главната дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ) главен комисар Николай Николов, трима служители от отдел „Международно сътрудничество и международни проекти“ в дирекцията и един - от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“-МВР за професионалните им и резултатни действия, довели до присъединяването на страната ни към Европейските жандармерийски сили. Това съобщиха на официалната си страница от МВР.

Директорът на ГДЖСОБТ е награден с почетно отличие на МВР „За доблест и заслуга“, III степен, а останалите служители са отличени с други награди, допълват от вътрешното ведомство.

Официално българският флаг бе развят за първи път на церемония в централата на ЕЖС на 11 декември в португалския град Кашкайш.

В Португалия българската делегация беше водена от заместник-министъра на вътрешните работи Филип Попов и директора на ГД „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ главен комисар Николай Николов.

Членството на ГДЖСОБТ в ЕЖС открива нови възможности за участие в съвместни операции, специализирани обучения и международни мисии, като засилва ролята на страната в поддържането на сигурността и правовия ред в Европа, написаха тогава от МВР.