ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Може ли "Кой не скача, е дебел!" да срути Ларгото?

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21931853 www.24chasa.bg

Бургас ще изгражда нова индустриална зона

Тони Щилиянова

[email protected]

2000
Решението бе прието единодушно на днешната сесия на Общинския съвет.

Община Бургас стартира процедура по урегулирането на нова индустриална зона – Бизнес парк Бургас 4. Тя ще се намира между Бургас и кв. „Ветрен".

Ще бъде извършена промяна на няколко подробни устройствени плана, с което ще стане възможно изграждането на нови производствени бази.

Решението бе прието единодушно на днешната сесия на Общинския съвет.

„Съвсем скоро очаквайте още няколко подобни докладни. От северния обход на Бургас до кв. „Ветрен", в цялата тази територия, започва много активна смяна на статута на имоти от земеделска в неземеделска земя.

Но съвсем скоро след тази трета фаза от индустриалната зона, която е от 9-и километър – територията на новия военен завод, да се формират още три нови индустриални зони. И може би в едно обозримо бъдеще квартал „Ветрен" и Бургас ще станат един общ ареал", коментира по време на дебатите кметът Димитър Николов.

Решението бе прието единодушно на днешната сесия на Общинския съвет.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание