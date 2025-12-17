Бургас ще изгражда нова индустриална зона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Община Бургас стартира процедура по урегулирането на нова индустриална зона – Бизнес парк Бургас 4. Тя ще се намира между Бургас и кв. „Ветрен".

Ще бъде извършена промяна на няколко подробни устройствени плана, с което ще стане възможно изграждането на нови производствени бази.

Решението бе прието единодушно на днешната сесия на Общинския съвет.

„Съвсем скоро очаквайте още няколко подобни докладни. От северния обход на Бургас до кв. „Ветрен", в цялата тази територия, започва много активна смяна на статута на имоти от земеделска в неземеделска земя.

Но съвсем скоро след тази трета фаза от индустриалната зона, която е от 9-и километър – територията на новия военен завод, да се формират още три нови индустриални зони. И може би в едно обозримо бъдеще квартал „Ветрен" и Бургас ще станат един общ ареал", коментира по време на дебатите кметът Димитър Николов.



