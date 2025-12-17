ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Може ли "Кой не скача, е дебел!" да срути Ларгото?

Съдът остави без разглеждане искането за задържане на четвърти обвиняем за убийство в Мадан

2080
Двайсетгодишният Денис Мюмюн е обвинен в убийството на 23-годишния Костадин Кабаджов Снимка: Pixabay

Окръжният съд в Смолян остави без разглеждане искане на прокуратурата за задържане на четвърти обвиняем за убийството в Мадан, съобщи председателят на съда Петър Маргаритов.

Двайсетгодишният Денис Мюмюн е обвинен в убийството на 23-годишния Костадин Кабаджов, след сбиване между две групи. 

На 4 декември Апелативният съд освободи от ареста Мюмюн, като потвърди мярката „задържане под стража“ на останалите трима обвиняеми – братята Байрям Мехмед и Неим Мехмед, както и Шабан Мехмед, пише БТА.

Новото искане на прокуратурата е заради допълнителни показания на свидетели и нови доказателства. Мотивът на съда да остави без разглеждане искането е, че събирането на нови доказателства не представлява основание обвинението да иска вземане на нова мярка по реда на чл. 64 от НПК, посочи още Петър Маргаритов. 

