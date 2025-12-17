Желязков: Отиваме на избори, дано по-скоро има редовно и стабилно управление

Премиерът в оставка Росен Желязков призна, че страната неминуемо отива към избори. Министър председателят се надява възможна най-скоро да има редовно и стабилно управление, което да приеме бюджет.

По неговите думи с приемането на удължителен бюджет правителството в оставка ясно е показало, че няма политически ангажимент да изпълнява политики, за които няма подкрепа в парламента. Очевидно е, че отиваме на избори, това заявяват всички политически партии, каза Желязков. Моето виждане е, колкото може по-скоро да има ново, стабилно, редовно управление, за да може да приеме бюджет, който да гарантира всички политики, което едно правителство, което е получило легитимността от суверена, може да провежда, добави той.

Всеки бюджет следва определена логика, политики и дава възможности за по-голяма гъвкавост на всичко, което е необходимо да се финансира. Дава и много ясна посока по отношение на приходната част, но и по отношение на социалните плащания, отбеляза той.

По въпроса за финансирането за Украйна Желязков поясни, че нашата страна се стреми към постигането на правна сигурност. Доколкото нашата позиция винаги е била принципна в подкрепа на суверенитета на Украйна, в това число и възможностите за финансиране на всичко, което е свързано с постигането на траен и справедлив мир, както и за възстановяването на Украйна, нашата позиция ще бъде синхронизирана с европейските държави, посочи той. В отговор на въпрос Желязков уточни, че ако се приеме решение с квалифицирано мнозинство, България ще го подкрепи, предаде БТА.

Нерешени въпроси с Република Северна Македония нямаме, заяви още Росен Желязков.

Позицията ни винаги е била принципна - нерешени въпроси с РСМ нямаме, не водим никакви спорове с РСМ по въпроси, свързани с т. нар. компромис от юли 2022 г., това вече е общоевропейска позиция, поясни той. Нашата позиция като страна член е всяка страна кандидат за член на ЕС, на базата на собствените си заслуги, да бъде оценявана за напредъка си, а не от отделна страна членка, добави Желязков.

Считаме, че оценката за напредъка за отваряне на клъстър 1, който е свързан с преговорната рамка, показва известно колебание от страна на колегите в Скопие, но това не е въпрос, по който ние даваме своето мнение и отношение, каза Желязков.