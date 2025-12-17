Експерти от АПИ и протестиращи оглеждат околовръстното шосе на Пловдив заради тежки катастрофи

При два зрелищни инцидента загинаха 6-има за 4 г. – недоволните няма да се откажат, докато не бъдат взети мерки

Експерти от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) ще обиколят цялото околовръстно шосе на Пловдив заедно с недоволните граждани от сдруженията, организирали подписка и протест за спешен ремонт и разширение на пътя. Така ще набележат най-опасните участъци и ще вземат заедно решение за повишаване на безопасността.

Това бе решено на среща между пловдивчани и председателя на управителния съвет на АПИ Йордан Вълчев, състояла се с помощта на областната управителка проф. Христина Янчева.

Близо час и половина обсъждаха проблемите на околовръстното

и се опитваха да намерят решение, което хем да бъде постижимо, хем да удовлетворява желанията на гражданите.

"В 9 сутринта на 18 декември ще се чакаме в началото и ще им покажем всички рискови според нас зони", обясни пред "24 часа" Асен Костов от "Спаси Пловдив" след срещата.

В групата ще бъдат и представители на "Пътна полиция". След огледа ще бъде изготвен доклад, а в началото на следващата година ще има нова среща, на която ще се набележат възможните варианти.

Темата с цялостното преизграждане на околовръстното шосе на Пловдив отново беше повдигната след последната жестока катастрофа, при която на място загинаха 43-годишната Мария Пушкова, съпругът Тодор и дъщеря им на 14 г. По-малкото дете на семейството пък беше в реанимация с тежка черепно-мозъчна травма.

Фаталният инцидент стана около 23,10 ч на 24 ноември - фамилията се прибирала към дома си в район "Тракия". Зад волана на фолксвагена им била майката, когато в него челно се блъснал тир, управляван от 24-годишния Джуней Дюлгеров. Младежът беше оставен в ареста с решение на съда, но все още не е ясно какво е довело до смъртоносния удар. Пловдивчани настояват мантинелите, превърнали околовръстното в улей на смъртта, да бъдат премахнати. СНИМКА: АВТОРЪТ

Това не е първата катастрофа на околовръстното на Пловдив. Трафикът там редовно е затруднен заради пътни инциденти. През май 2021-а трима души отново загубиха живота си в сблъсък, причинен от пияния Иво Даскалов, познат в града като Лудия. С 2,17 промила алкохол мъжът подкарал джип, в който били приятелите му Радослав Усков и Георги Кирянов. Тръгнал да изпреварва със 180 км/ч, когато се забил челно в идваща срещу него кола. Всички загинаха освен виновния шофьор. Даскалов беше осъден на 10 г. затвор.

Във времето между двете зрелищни катастрофи още няколко живота бяха погубени.

След последния тежък инцидент въстанаха 4 граждански сдружения

и много пловдивчани, гневни за състоянието на околовръстното шосе. Макар то да беше ремонтирано преди няколко години, те са категорични, че трябва да бъде разширено. И то поне с още една лента в посока, тъй като сега има само по една. Искат и да бъдат премахнати мантинелите, които ограничават възможността кола да излезе извън платното и да избегне инцидент - каквото биха могли да направят и семейство Пушкови, когато тирът се е насочил срещу колата им.

На 12 декември повече от 100 души излязоха на протест, а преди това в областната администрация беше внесена подписка, подкрепена от близо 9 хил. пловдивчани и хора от близките села. Тя ще бъде изпратена до Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

През юни шефът на АПИ Йордан Вълчев и кметът на Пловдив Костадин Димитров представиха заедно идейния проект за околовръстния път. В него

беше заложено трасето да има по две платна в посока,

както искат протестиращите, плюс две локални, които да поемат трафика от близките фирми и кръстовища.

Според плана от пътен възел "Царацово" чак до "Асеновградско шосе" шофьорите ще могат да поддържат скорост от 80 км/ч, като шосето ще минава по естакади над пресечките. Те ще се свързват с локалните платна и водачите много по-лесно ще се включват в движението или ще излизат към града и съседните села.

Път с по две ленти е планиран от кръговото с "Асеновградско шосе". Той трябва да се обедини с източния обход на града, който от своя страна също ще стане по-широк и реално отсечката чак до магистрала "Тракия" ще е с такива габарити.

Въпреки добрите идеи, представени от АПИ, проектът е сложен и няма яснота кога ще бъде готов. През юни Вълчев обяви, че 10 г. е твърде дълъг срок, а 5 - оптимистичен. След като темата отново влезе в дневния ред на пловдивчани,

АПИ предложи два варианта за повишаване на безопасността

на околовръстното. Едната възможност е мантинелите да се преместят на по-голямо разстояние от ръба на пътната настилка, като се вземат под внимание обаче многото търговски обекти, напоителните канали, пресечките и големите дървета. Другата - премахване на ограничителните съоръжения, което обаче да бъде обвързано с намаляване на максималната скорост на 50 км/ч. Под внимание ще бъдат взети и препоръките на Европейския център за транспортни политики, който извърши обследване на околовръстното.

Недоволните граждани и сдруженията организатори са категорични, че ако не бъдат взети скоростни мерки поне за проект за реконструкцията, протестите няма да спрат. Асен Костов заяви, че на този етап няма да се организират повече протести, но хората остават в готовност да излязат отново, ако решаването на проблема се забави.

"Двата варианта на АПИ не ни устройват, заедно ще търсим трети", категоричен беше той.