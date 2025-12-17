Арестуваха двама от шефовете на пловдивската болница "Селена"

Служители на Икономическа полиция са ги извели от здравното заведение

Собственикът на пловдивската частна АГ болница "Селена" Николай Йорданов и назначената преди 12 дни за управител Марика Тошева са били арестувани, научи "24 часа". По-рано днес те са били изведени от здравното заведение от служители на "Икономическа полиция", като в началото не било ясно дали просто ще ги разпитат. Впоследствие са били задържани.

Както "24 часа" вече писа, прокуратурата наблюдава досъдебно производство по сигнал за изчезнали 3 милиона лева от здравното заведение. Събират се доказателства и се разпитват свидетели, за да стане ясно дали става въпрос за кражба, грабеж или измама. По неофициална информация сигналът е бил подаден от един от основателите на "Селена" д-р Ангел Ставрев. Той твърди, че отнената сума е негова и е събирана от заплатите му в различна валута. А собственикът Йорданов контрира, че парите били 1,8 млн. лева и са внесени в сметките на лечебното заведение.

Днес от болницата излязоха с официално становище по случая. То гласеше, че здравното заведение оказва пълно съдействие на компетентните органи, които извършват проверка по подадените сигнали. Те заявиха, че към настоящия момент болницата продължава да функционира нормално, без прекъсване на медицинската дейност, с пълен обем на оказваните здравни услуги и без компромис с грижата за пациентите. "Всички отделения работят по установения график, а екипите изпълняват професионалните си ангажименти в обичайния си ритъм", се посочва в позицията.

"Болницата има интерес всички факти и обстоятелства да бъдат изяснени обективно, по законоустановения ред. Към момента няма влезли в сила актове или решения, които да установяват нарушения от страна на лечебното заведение", твърдят от ръководството.