Терзиев: Има сериозни усилия опозицията в България да бъде маргинализирана

„В момента има сериозни усилия опозицията в България да бъде маргинализирана." Това заявява кметът на София Васил Терзиев в репортаж, излъчен тази седмица по на двете обществени радиостанции - в Германия и Австрия, посветен на политическата криза в България, масовите граждански протести и натиска върху местната власт.

Кметът на София е представен от кореспондента като един от местните лидери, които са подложени на постоянен политически и институционален натиск. В материала се посочва, че той е безпартиен ИТ предприемач, избран през 2023 г. и че още от началото на мандата си работи в условия на силно ограничена подкрепа и блокиране на политики.

"Когато не можеш да намериш слабо място у някого, се насочваш срещу екипа му. В момента има сериозни усилия опозицията да бъде маргинализирана", казва кметът на София в интервюто.

Репортажът обръща внимание и на структурните проблеми във финансирането на общините. „Ние сме единствената страна в ЕС, в която нула процента от местните данъчни приходи остават в общините. Всички пари отиват в българското централно правителство и след това се преразпределят. А ние получаваме особено малко средства, защото искат да изглеждам като неуспешен кмет," казва Терзиев.

„За София и трите други най-големи общини са предвидени 50 милиона евро годишно за инфраструктура, а през 2025 г. получихме само няколкостотин хиляди евро, въпреки че в София живее една четвърт от населението на България."