Изтекъл клип с бой в тоалетните на училището издал директора на 138-о за камерите в тях (Обзор)

Евтимов има две обвинения - за нерегламентирано заснемане и за създаване на порнографско съдържание

Изтекъл клип с бой от тоалетна е издал директора на 138-о училище в София, че в помещенията има камери. Кадрите достигнали до учениците, а оттам и до роднина на дете, която подала сигнал в полицията, научи “24 часа”. Вечерта от Министерството на образованието и науката съобщиха, че директорът е уволнен.

Снимачките били 20. Камерите били скрити - сложени в кутии за датчици за дим. От дупката, в която има мигаща червена светлина, те снимали учениците. Били монтирани както в женските, така и в мъжките тоалетни. В помещенията за момчета дори били монтирани над писоарите. Кабелите водели към кабинета на директора на 138-о СУЗИЕМ “Васил Златарски” Александър Евтимов.

Освен изтеклия клип Евтимов демонстрирал знание пред учениците за случващото се в тоалетните. Това ги накарало да се усъмнят, като от известно време сред гимназистите се носел слухът, че в помещенията има камери. Самият директор се оправдал в неофициална беседа с разследващите, че ги сложил, за да следи поведението на учениците.

Евтимов бил задържан почти веднага след като от СДВР научили за камерите. “В понеделник вечерта в Първо РУ на СДВР се е явила леля на ученичка в 138-о училище. Тя е пожелала да подаде сигнал във връзка с нейни съмнения, че в санитарните помещения на училището има камери, които снимат учениците”, разказа директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов. И добави, че незабавно била сформирана група за проверка на сигнала. “С помощта на колегите от дирекция “Киберсигурност” в ГДБОП извършихме проверка и установихме, че от тези камери са изградени специални трасета и сигналът от тях стига до кабинета на директора”, обясни Николов.

Със специално приложение Евтимов си прехвърлял записите от служебния компютър на телефона. Самите камери били купени през октомври и Евтимов ги е платил с лични средства, сочат фактури, открити по време на претърсването. В дома на директора са намерени и други устройства, сред които 11 флашки, 3 лаптопа и 3 компютъра, на които потенциално се съхраняват записи от камерите.

Поне един от учителите пък е знаел за минимум една камера. Тя е класна на група ученици, които пушели в тоалетната. Евтимов ѝ показал клип на учениците, за да може тя да им поиска сметка. 138-о училище

Освен този клип и изтеклия с боя има данни, че Евтимов е пращал скрийншоти по мобилно приложение. Откритите в телефона му файлове са над 100. Те са всякакви - от боя през пушенето до обичайни за тоалетните дейности. Има обаче данни, че мъжът е трил някои от свалените файлове. От ГДБОП ще се опитат да ги възстановят.

Оттам ще проверят цялата комуникация на Евтимов. В телефона му са открити получени файлове с деца, които са с еротично съдържание. Те обаче са получени, а не създадени от мъжа. Той е на 42 години и живее с родителите си. Това е обичаен профил на хората, които гледат детско порно, разказа антимафиот.

Евтимов има две обвинения - за използване на нерегламентирани камери и за създаване на порнографско съдържание. От Софийската районна прокуратура ще преследат мъжа по подписана от България конвенция. Причината е, че макар да е сложил камери в тоалетните, в училището е имало предупреждение за заснемане. Затова било възможно съдът да приеме, че то важи и за тоалетните.

С постановление на наблюдаващ прокурор Александър Евтимов е задържан за срок до 72 часа. Той обжалва 24-часовия си арест от МВР и поиска да бъде обявен за незаконен. На влизане в съда каза, че не е слагал камерите, а били там от преди да стане директор на училището. До редакционното приключване на броя заседанието не бе приключило. Очакваше се Евтимов да атакува и задържането си до 72 часа.

Дори то да е успешно, в петък от Софийската районна прокуратура ще поискат от съда да остави в ареста Евтимов. Оттам разследват и дали директорът е имал съучастник при монтирането на камерите.

Александър Евтимов е назначен от началника на РУО - София-град, след спечелен конкурс през февруари 2024 г. Първоначалната информация показва, че преди да заеме този пост, е бил на ръководни позиции в училища в София-област и в столицата. До този момент няма информация за постъпили сигнали срещу него, свързани с предмета на разследването, казаха от Министерството на образованието и науката и уточниха, че през пролетта на 2025-а срещу него е постъпил сигнал от учители за организацията на работа в училището. Образувана е проверка, която е установила административни пропуски и са дадени предписания.

“Днес (в сряда б.р.) сме били на място, за да окажем подкрепа, за да продължи учебният процес в нормална обстановка. При необходимост ще изпратим психолози. Такава обаче за момента няма. Спокойно започнаха часовете още от сутринта. Учебният процес върви абсолютно нормално, гладко. Няма притеснения, които да сме констатирали”, обясни за “24 часа” д-р Климент Христов, старши експерт в Регионалното управление на образованието - София.

Със становище излязоха и от Държавната агенция за закрила на детето.

“Недопустимо е извършването на видеонаблюдение в помещения за сън, в санитарните помещения, в помещенията за почивка и лична хигиена на децата и учениците, тъй като ги лишава от правото им на уединение и запазване на личното им достойнство, и е нарушение на правото на неприкосновеност на личността”, пишат от ДАЗД. Оттам припомнят, че съгласно становище на Комисията за защита на личните данни е допустимо видеонаблюдение единствено в общите помещения и двора, за да се гарантира безопасността на децата при игри, занимания и в свободното им време.

Ако има видеонаблюдение, училището трябва да е поискало и получило съгласие от законните представители на децата. А достъп до видеонаблюдението имат само длъжности лица, изрично определени от директора. Администраторите на лични данни са задължени да уведомят родителите/настойниците на децата и малолетните ученици, както и непълнолетните чрез информационни табели на видно място, че се използват технически средства за видеонаблюдение и контрол.

В училището е необходимо да се разпишат правила за извършване на видеонаблюдение, видеозаснемане и аудиозаписване, в които да се посочат местата за видеонаблюдение, кой и как извършва контрола, срок за съхранение, лица и органи, които имат достъп до видеозаснемането, ограничаване на дистанционния достъп до видеонаблюдението. За правилата е нужно да бъдат информирани всички служители и родителите.

Видеозаписи се предоставят единствено при поискване от полиция, прокуратура и други контролни органи при данни за накърняване на права на дете или за престъпление.

Кметът Терзиев: Това е тежко посегателство върху личното достойнство на децата, очаквам цялата строгост на закона

Омбудсманът Велислава Делчева настоява МОН да гарантира, че случаят няма да се повтори

“Случаят в 138-о СУ е дълбоко тревожен и напълно недопустим. Става дума за тежко посегателство върху личното пространство и достойнството на деца. Разбирам напълно тревогата, гнева и въпросите на родителите.” Това се казва в позиция на кмета на София Васил Терзиев. Васил Терзиев

“Няма да има толерантност към подобни действия. Призовавам компетентните органи да проведат разследването в пълен обем, с цялата строгост на закона и без никакви компромиси”, настоява в позицията си. Столичната община ще съдейства на МВР и прокуратурата. По закон тя е собственик на сградите на общинските училища, но управлението в тях е в правомощията и отговорността на директорите. Това обаче не освобождава никого от отговорност да гарантира сигурна и законосъобразна среда за децата, казва Терзиев.

Припомня, че Комисията за защита на личните данни категорично е указала - камери не могат да бъдат поставяни в помещения, където има очакване за поверителност, като тоалетни, помещения за лична хигиена и сън.

Веднага реагира и омбудсманът Велислава Делчева. Тя прати писмо до министър Красимир Вълчев, в което също напомня, че такива действия представляват изключително тежко посегателство върху основни права на децата. Всички училищни политики трябва да са в пълно съответствие с принципите и духа на Конвенцията на ООН за правата на детето, пише още тя. Очаква МОН да предприеме всички действия за изясняване на случая и подобни повече да не се допускат. Велислава Делчева

Децата: Скандално е, поне там човек трябва да е сам

И все пак трябвало да се знае, ако някой върши нередности, разсъждават ученици

Директорът цяло лято стоя тук да прави ремонт, престарал се е, обяснява колежка

Скандално е. Не знам поради каква причина директорът е решил да сложи камери в тоалетните, обаче според мен няма никакво право да го прави. Как ще отидеш в тоалетната и да знаеш, че зад теб има камера, която следи какво правиш. Поне там човек трябва да бъде сам. Това каза осмокласник от 138-о училище, който избягвал да ползва училищните тоалетни. Случката със задържания им директор беше тема номер едно в междучасията и в края на деня.

Петокласниците шумно изразиха изненадата си. Един от “говорителите” им уточни, че, от една страна, е добре, от друга, е лошо. “Ако в тоалетната има някаква битка и няма камери, може да не се разбере. Когато ходим в тоалетната, и ни виждат и това е неудобно. Нарушава се личното пространство. По-добре камери да има при мивките. Според мен полицаите са напълно прави. Въпреки това трябва да има нещо, за да се разбере, ако някой прави нередности”, изказа се петокласникът.

Някои родители обаче защитават директора. “Това с камерите не е никакъв проблем. Това се направи единствено и само заради вандалщините, които се правят в тоалетните. Чупят се сапунерките. Да не ви казвам в какво състояние бяха тоалетните. Многократно сме се обръщали съм директора на училището, за да се направи нещо с цел да има сапун и тоалетна хартия. Съответно са решили явно да сложат някакви камери, за да могат да озаптят подрастващите с особено поведение. Нито някой е мислил нещо, че ще гледа, че ще правят някакви такива неща. Това са пълни глупости. Смятам, че директорът е направил много добра крачка, за да може да се озаптят младежите”, пали се Николай Киров, баща на ученик в 3-и клас.

Бившата архивистка Светла Корсачка също защити директора. “Мисля, че човекът не е виновен. Толкова много ремонти, толкова труд хвърли. Може би се е опитал да съхрани по някакъв начин това, което е направил”, каза жената, която е работила допреди един месец в училището.

Тя разказа, че някои ученици поголовно трошат тоалетните. В писоарите завират бутилки, кофички от кисело мляко, какво ли не. Сто пъти се прави ремонт. Разбиват се тръби, разказва тя. “В много училища го има този проблем. Директорът го е направил от престараване да се пази, цяло лято стоя тук да прави ремонти - не е мръднал. Какво ли не направи с толкова ентусиазъм”, добавя жената и уверява, че не е пристрастна. “Просто не искам да се хвърля кал на едно силно училище”, обяснява тя. Работела там допреди месец, но имала проблеми с ръката и затова напуснала.

По обед, когато екипът на “24 часа” отиде в училището, преподавателите се бяха събрали на съвещание. Никой оттам не пожела да коментира. Емоциите си предпочетоха да не споделят и повечето деца. Но пък представител на училището повика полиция - разтревожил се при вида на колегата с фотоапарата.