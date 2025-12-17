За две години 13 семейства получиха по 10 000 лв. за трето дете в Горна Оряховица

Още две семейства получиха общинската финансова подкрепа от 10 000 лв. при раждането на трето и следващо дете в Горна Оряховица. Новата мярка, която за момента е единствена в страната, има за цел да стимулира работещите и отговорни хора - тези, които са гръбнака на икономиката, които образоват и възпитават децата си като достойни граждани, посочи във фейсбук кметът Николай Рашков.

За да могат да получат подкрепата, семействата трябва да са горнооряховски жители от поне 5 години, да са с постоянна активност на пазара на труда, с непрекъснат осигурителен статус, без данъчни задължения, по-големите им деца редовно да посещават съответните за възрастта детски градини и училища.

Последните, които покриха критериите, са семействата Натали и Андреян Георгиеви с родените през септември близначета Ния и Антоан и батко им Виктор, както и Мирослава и Пламен Кирчеви, които се радват на бебенцето си Даниел и по-големите дечица в семейството Александра и Калоян.

"Това са едни от най-добре инвестираните средства на Горна Оряховица! Мярката е дългосрочна и ние вярваме, че все повече прекрасни семейства ще се осмеляват да имат повече рожби.

През 2024, когато за първи път въведохме този стимул, по 10 000 успяха да получат 5 двойки. През настоящата година семействата, отговарящи на критериите са вече 8", допълни кметът.