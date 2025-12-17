ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българка покори Южния полюс след 110 км ски преход

Обвиниха мъж, съборил на земята и обрал 75-годишен в Стара Загора

Възрастният мъж е с фрактура. Снимка: Pixabay

Окръжната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем мъж на 20 години за грабеж от възрастен мъж, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Срещу обвиняемия с инициали К.А. са повдигнати обвинения, че на 15 декември в Стара Загора се е приближил към движещ се по улицата 75-годишен мъж, блъснал го е и после го съборил на земята. Откраднал е от него сумата от 135 лева, съобщава БТА.

При падането възрастният мъж е получил фрактура на бедрената кост и е настанен за лечение в болница.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжната прокуратура в Стара Загора да внесе искане в съда за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража".

