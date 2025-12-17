Русе отчете усвояването на европейски средства и представи проект за подкрепа на бизнеса

Областният информационен център – Русе проведе пресконференция, посветена на напредъка по усвояването на европейските средства в област Русе и представянето на проекта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) за подкрепа на бизнеса от Северна България. Събитието събра представители на медиите, институциите и експертната общност.

В пресконференцията участваха заместник-кметовете на община Русе Димитър Недев и Златомира Стефанова. Събитието бе открито от нея в качеството ѝ на ръководител на проекта ОИЦ–Русе. Стефанова подчерта значението на европейското финансиране за устойчивото развитие на региона и ролята на Областния информационен център като ключов посредник между институциите и местната общност.

В рамките на събитието Диана Аврамова – управител на ОИЦ–Русе, представи анализ на привлечените до момента европейски средства в област Русе, като акцентира върху постигнатите резултати, основните направления на финансиране и приноса на реализираните проекти за икономическото и социалното развитие на региона.

Експертите от ИАНМСП – Виктория Бучкова, сътрудник „Управление на европейски проекти" и Мартин Минчев, експерт „Информационно обслужване на малки и средни предприятия", представиха проекта „Предоставяне на комплексни услуги на предприятията от Северните райони на България с цел подкрепа на тяхното устойчиво развитие и растеж". Проектът се изпълнява по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021 – 2027, съфинансирана от Европейския съюз. В рамките на инициативата са формирани шест мобилни екипа, които вече стартират посещения на микро, малки и средни предприятия в областите на Северна България. Целта е да се предоставят персонализирана помощ, информация и насоки за участие в европейски и национални програми, както и да се запознае бизнеса с актуални финансови инструменти за растеж и развитие.

Мобилните екипи ще обхванат областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище, Разград, Русе, Шумен, Варна, Добрич и Силистра, като за област Русе посещенията ще се извършват от експертите Георги Петков и Бойко Палчев. Очаква се да бъдат посетени над 2 500 предприятия. Инициативата има за цел да засили връзката между бизнеса и институциите и да създаде повече възможности за финансиране, иновации и устойчиво развитие в региона.

Областен информационен център - Русе е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.