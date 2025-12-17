Уволниха директора с камерите в тоалетната, той не знаел за тях

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски" е освободен от длъжност. Както органите на реда съобщиха, спрямо него е в ход разследване за деяние с висока обществена значимост, съобщиха от МОН.

Заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение с Александър Евтимов вече е издадена от началника на РУО София-град Елеонора Лилова.

През днешния ден експерти от регионалното управление в столицата бяха на място за оказване на методическа подкрепа на училището. Проведени са също така разговори с родители и с представители на обществения съвет.

Директорът обжалва задържането си за 72 часа.

Срещу Александър Евтимов са повдигнати две обвинения – за използване на нерегламентирани устройства и за разпространяване на порнографско съдържание.

Директорът се връща в ареста до изтичането на 72-часовата мярка. Новият му адвокат и той са оттеглили обжалването на 24-часовата мярка. Заседанието на Софийския районен съд се прекратява.

"На този етап не искам да коментирам, нека мине разследването. Нямам представа за камерите, аз не съм ги слагал - казва Евтимов, цитиран от БНТ. - Преди да бъда назначен са сложени, вчера разбрах."