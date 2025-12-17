Пеевски отвори мистичния си кабинет, после отчете: пазят го четирима от НСО със заплати от 3 до 4 хил. лева, колата е на ДПС (Обзор)

Стая 222А превърната в музей на сглобката, няма кухня и легло

Четирима гардове от НСО пазят лидера на ДПС Делян Пеевски, а колата, с която го возят, е предоставена на службата от партията, т.е. собственост е на ДПС. От движението са питали НСО колко са заплатите на охранителите, но информацията е секретна. Казали им обаче ориентировъчни числа - около 4000 лв. бруто за офицери и към 3000 лв. за сержанти.

“Толкова по манипулациите от конспекта на ПП-ДБ - нито охраната е по-голяма от тази на президента и премиера, нито се плащат милиони за нея, нито автомобилът е на НСО. Всичко, което произлиза от тези политици, може да се илюстрира със стария виц “Не били компютри, а компоти”, написаха от ДПС.

На консултациите онзи ден Ивайло Мирчев поиска от Румен Радев повече време преди насрочването на избори, за да се промени законът за НСО и вече право на охрана да има единствено шефът на НС. Добави, че Пеевски е по-охраняван и от президента.

Той е с държавни гардове от август 2023 г. Тогава охрана получиха и Бойко Борисов, Кирил Петков, Христо Иванов и Атанас Атанасов заради заплахи от Русия. Решението е на тричленката от шефовете на ДАНС и НСО и главния секретар на МВР. Не е публично всички ли продължават да са пазени, но на протестите Петков ходеше пеша и без гард. Общите законопроекти на ПП-ДБ и ДПС също бяха изложени в кабинета, а подписите им - подчертани с цветни маркери. Повечето са за съдебната реформа и помощ за Украйна. Макети на лидерите на ПП-ДБ бяха подредени на дивани в кабинета му, а пред тях - по чаша кафе. Пеевски често е разказвал, че заедно са пили “мазно турско кафе”.

По-рано вчера Пеевски развенча още един мит - отвори мистичния си кабинет 222А в парламента. Покани медиите, а вътре се разкри “Музей на сглобката” - общи снимки с лидерите на ПП-ДБ и огромно бюро, постлано с техни общи законопроекти. На стативи бяха изложени скрийншоти от вече известни тяхни SMS-и. А макети на Асен Василев, Кирил Петков и Николай Денков “седяха” на кафе на дивана му.

Пеевски пусна камерите и в трите стаи, дори в тоалетната, за да се види, че няма кухня и легло, както се твърди по социалните мрежи. ПП-ДБ отдавна настояват да освободи 222А, защото е най-големият кабинет в Партийния дом. За разпределението на стаите отговаря председателят на НС.

