Да наемем нови машини за изборите, предлагат ИТН пред Радев - вече имали 6 предложения (Обзор)

Те и БСП не питаха Радев за проекта му

Държавата да наеме нови преброителни машини още за предстоящите избори, предложиха от ИТН на президента Румен Радев. БСП продължават да държат на хартиената бюлетина заради възрастните си избиратели. Това стана ясно в третия ден от консултациите при държавния глава, преди да се извърти рулетката с мандатите.

И БСП, и ИТН поддържат тезата, че не вярват на настоящите машини за гласуване. От партията на Слави Трифонов държат да се купят нови сканиращи машини, които да броят гласовете - същото, за което настоява и ДПС-НН. И понеже време за това до следващите избори няма да има, предложиха да се наемат. Това също изисква да се обяви обществена поръчка, за което има дълги процедури, така че вариантът изглежда по-скоро нереалистичен. Павела Митова обаче обясни, че “има абсолютна готовност на държавните институции и доставчиците на въпросните машини и над 6 предложения от различни фирми”. Иначе наскоро ИТН отново увериха, че държат на 100% машинен вот.

Немалка част от нашите избиратели държат на хартиеното гласуване, въпреки че там ставаме свидетели на най-големите злоупотреби, така че все още при нас предстои сериозен разговор по отношение на хартиеното гласуване, лаконичен беше лидерът на БСП Атанас Зафиров.

Така се оказа, че двете партии са с еднакви заявки за нови машини, но с различни позиции за хартиената бюлетина и не е ясно за какво точно са се договорили в общия им кабинет, в който все още участват.

Вътре няма ясно изразено мнозинство, разкри зам.-шефът на ИТН Тошко Йорданов пред президента.

Партията имаше най-кратката открита среща с Радев - само 11 минути, но остана най-дълго, след като камерите напуснаха - над час.

Другите партии си говориха насаме с Радев по 30-ина минути, а Деница Сачева от ГЕРБ изобщо не остана.

От БСП на “Дондуков” дойдоха все хора в оставка - председателят Зафиров като вицепремиер и петима от Изпълнителното бюро, което колективно се оттегли. Лидерът отчете “положителна оценка от участието на нашите министри в това управление”. Единствено то за година не генерирало нито един корупционен скандал. Ако трябва да направим резюме по-скоро удовлетворително ли е участието ни в управлението, в държавнически план - да, в тяснопартиен - вероятно не, каза Зафиров.

Също като ГЕРБ, ПП-ДБ, “Възраждане” и ДПС, и двата малки партньора в мнозинството заявиха, че нов кабинет в този мандат е невъзможен. Нито ИТН, нито БСП отвориха темата за президентска партия пред Радев, не посочиха и удачна дата за изборите - хората на Слави обясниха, че “не са давали акъл” на президента. Днес при негоса АПС и МЕЧ, остава само “Величие”.