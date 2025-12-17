500 хиляди заплати ще се индексират с инфлацията (Обзор)

Асен Василев автор на предложението, ГЕРБ и ИТН предупредиха - незаконно е, ще се харчи повече от събраното. Но го подкрепиха

След цял ден обрати БСП остана сама в искането за редовен бюджет

Удължителен бюджет, но не съвсем. Това прие окончателно парламентът в сряда след повече от 7 часа скандали, обрати и дори истински бой.



Половин милион българи ще получат

еднократна индексация

на възнагражденията си. Тя ще е спрямо натрупаната към 31 декември 2025 г. инфлация и това се отнася за всички в бюджетната сфера, които не са на минималната работна заплата. За минималната вече бе решено, че твърдо се вдига от 1 януари, с постановление на Министерския съвет тя бе определена на 620,20 евро. В момента инфлацията е около 5%.

Индексацията прекроява т.нар. удъжен бюджет, с който за догодина се запазва финансовата рамка от 2025-а. Бе разписана по предложение на лидера на “Промяната” Асен Василев и с подкрепата на ГЕРБ и ИТН. Но бе основното, по което мнозинство и опозия спориха половин ден.

От сутринта започна играта на нерви между тях на тема бюджет. След като законът за удължавнане на сегашния влезе в програмата за деня, изведнъж мнозинството добави в нея и второ четене на бюджета на здравната каса, както и на целия варинат 2 на бюджет 2026, от който се бе отказало след оставката на кабинета.

Това изправи на нокти ПП-ДБ и те

призоваха за нов голям протест в четвъртък

Минути по-късно ГЕРБ и ИТН дадоха брифинг и разкриха, че било само блъф. Всъщност ще гласуват само удължителната финансова рамка, но искали да покажат истинските лица на опозицията. Пък и така подкрепили БСП, които настояваха да се приеме редовен бюджет със социалните им приоритети в него. Шефът на депутатите от ИТН Тошко Йорданов добави, че в него имало механизми за

плавното преминаване към еврото, за да няма сътресения

А сега гаранции няма и виновен е Асен Василев, оповести той.

Странно бе, че лидерът на БСП Атанас Зафиров научи по време на консултациите при президента, че редовният бюджет е вкаран в дневния ред. После БСП остана изненадана и че партньорите не ги подкрепиха в залата. В отговор социалистите бойкотираха гласуванията по удължителния бюджет.

И лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази недоволство, че страната остава без редовен бюджет, макар миналата седмица лично да обяви, че повече отговорност за него не искат да носят.

Последиците са тежки. Няма да има увеличение на доходите за учители, лекари... Над 400 хил. семейства няма да получат навреме детски добавки, защото няма да има достатъчно приходи, над 100 хил. лични асистенти ще имат забавяне, 750 хил. хора с увреждания също са изоставени без средства.

Виновните си имат имена: Асен Василев и хулиганската му групировка ПП-ДБ,

каза Борисов във видео от партийната централа. Той не дойде в парламента.

Деница Сачева пък призна, че в момента никой не може да предположи каква ще е инфлацията в края на годината.

Асен Василев очаква тя да е 5%, шефът на бюджетната комисия Делян Добрев обаче контрира, че според Евростат към момента е 3,5%. Сачева добави, че на Василев не трябва да се вярва.

Този човек, който де факто съсипа публичните финанси на България, доведе до колапс финансовата система, източи всички буфери, докато бе министър, сега се опитва да наруши Закона за публичните финанси - да прави политика по доходите през удължителния бюджет. Това е незаконно и противоречи на здравата финансова логика, разгневи се финансовата министърка Теменужка Петкова.

Тя предположи, че лидерът на ПП осъзнал какво е направил през последните дни и се уплашил от задаващото се социално недоволство. Напомни, че в преработения проект за бюджет 2026 правителството бе предвидило увеличаване на възнагражденията в държавния сектор с 10% и политика по доходите съобразно приходите, които се очаква да съберат НАП и митнициците. Искането на Василев не е съобразено с приходите, които ще има през удължителния бюджет, обясни Петкова. Той обаче настоя, че е, а министърката даде зелена светлина “въпреки рисковете за публичните финанси”.

На изявлението, с което Петкова и депутати от ГЕРБ и ИТН обявиха, че ще подкрепят предложението на Асен Василев, не присъстваха представители на БСП и ДПС-НН. Асен Василев настоя, че увеличението на заплатите е възможно, защото приходите растат с ръста на икономиката плюс ръста на инфлацията.

Имаме абсолютно незаконно предложение, защото се предлага

да се изхарчи повече от събраното. Това ще създаде със сигурност проблеми -

като си взел бърз кредит и имаш 1000 лв. заплата, ти продават телевизора, колата и накрая ще останеш по кашон на улицата, анализира и Тошко Йорданов.

Въпреки всичко критики текстът на Василев мина със 183 гласа, без въздържали се и само трима депутати против.