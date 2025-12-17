Ново дъно в парламента: вече и ритници към юмруците, обидите са “мърша” и “мухльо” (Обзор)

С първия истински бой в този парламент депутатите удариха ново дъно. Към размахваните в последните години юмруци, крещене, плюене и посягане сега се стигна до ритник в пленарната зала. Крак вдигна водачът на МЕЧ Радостин Василев. Той атакува Гюнай Далоолу от ДПС-НН, който го бе предизвикал с думи.

За боя обяви от трибуната енергийният министър Жечо Станков, който в същия момент говореше за строителството на 7-и и 8-и блок на АЕЦ “Козлодуй”.

Не стана ясно как е започна всичко, но камерите показаха от място Василев да замахва с юмрук срещу Далоолу, който е застанал до него на пътеката между парламентарните банки и нещо му подвиква, размахвайки пръст. Вбесеният Василев първи опитва с юмруци, после отблъсква с ритник колегата. А от записи на медии се чуват и репликите: Началото на свадата между Гюнай Далоолу и Радостин Василев Снимка: Юлиан Савчев

- Мухльо, ще ти счупя зъбите! - извиква Василев.

- Ела бе, мършо! - отвръща му Далоолу. А когато колегите му го наобикалят, той тръгва към вратата и през рамо подвиква нова обида към Василев, отново започваща с “м”.

“Без да е провокиран, се надвеси над мен и започна да ме обижда. До 40 секунди го търпях, след това се наложи да го отстраня”, разказа по-късно Радостин Василев. Той отказа да каже как го е обидил Далоолу, защото е “нелицеприятно”, но били “малоазитски думи, характерни за тази партия”. Допусна, че може да е гледал негово интервю и явно се е разпознал в думите, че “такива, които не говорят български, дюнерджии, малоазийци, са в парламента от “Новото начало”. Затова дошъл да го пита на какъв се прави. Далоолу се наведе над Василев в началото на скандала, докато двамата си разменят обидни реплики. Снимка: Юлиан Савчев

“Ритникът беше най-малкото, добре, че дясното (кроше - б.р.) не влезе, иначе щеше да спи още, 7 човека щяха да го будят”, афектиран бе Василев. Той не е наказан, защото бил нападнат.

А на въпрос как се чувства като първия депутат, раздавал ритници в пленарната зала, лидерът на МЕЧ каза: “Чудесно се чувствам, с левия го раздадох, че десният ми е контузен. На такива тумбаци като тоя мошеник такива ритници се раздават”, заключи Василев. Определи поведението си като “нормално”, защото “това е бъдещето”.

