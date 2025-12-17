ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българка покори Южния полюс след 110 км ски преход

Мариета Георгиева. Снимка: Фейсбук

Мариета Георгиева стана първата българка, изминала разстоянието от т.нар. последен градус до географския Южен полюс. След изкачването на връх Винсън в Антарктида тя успешно завърши 110-километров ски преход от 89-ия градус южна ширина до Южния полюс.

На 14 декември, на годишнината от първото достигане на Южния полюс от Руал Амундсен, Георгиева достига полюса и става първата българка, изминала разстоянието от т.нар. последен градус до географския Южен полюс.

С реализирането на тази експедиция Мариета вече има изкачени шест от седемте континентални върха и е достигнала един от двата географски полюса, с което се нарежда на крачка от включване в изключително елитния списък на по-малко от 100 души в света, постигнали Explorer Grand Slam – изкачване на седемте континентални върха и достигане на Северния и Южния полюс, съобщи БНТ.

Експедицията е част от образователната мисия на фондация "Малки изследователи – от Еверест до Антарктида", насочена към вдъхновяване на деца и млади хора да се интересуват от науката, географията и изследването на екстремни среди.

Мариета Георгиева. Снимка: Фейсбук

