Синът на основателя на “Селена”: Временно преустановявам медицинска дейност

Снимка: Фейсбук/Д-р Даниел Ставрев

Д-р Даниел Ставрев обяви, че няма да работи

Във връзка с настоящата ситуация около болница "Селена", искам лично да ви информирам, че към момента временно не осъществявам медицинска дейност в лечебното заведение.

Това съобщи синът на основателя на частната АГ болница “Селена” д-р Ангел Ставрев д-р Даниел Ставрев. Той уточнява, че бременните пациентки и жените с гинекологични проблеми ще бъдат поети от екипа, който от години работи с младия лекар. 

Както “24 часа” вече писа, в понеделник стана ясно, че прокуратурата разследва изчезването на 3 млн. лв. кеш от каса в здравното заведение. По неофициална информация д-р Ставрев-старши подал сигнала. По-рано днес “Икономическа полиция” арестува новия собственик на болницата Николай Йорданов и новоназначената управителка Марика Тошева. Все още не е ясно дали те ще бъдат привлечени като обвиняеми и за какво. 

Вижте цялото изявление на д-р Даниел Ставрев: 

Скъпи пациенти,
Във връзка с настоящата ситуация около болница "Селена",, искам лично да ви информирам, че към момента временно не осъществявам медицинска дейност в лечебното заведение.

🔹 Бременните пациентки, както и жените с гинекологични проблеми, изискващи спешна намеса, се поемат от екипа специалисти, с които работя от години и на които имам пълно и безусловно доверие.

🔹 Пациентите с планирани гинекологични операции, както и двойките, планирани за инвитро процедури, моля да изчакат кратко до възстановяване на обичайния работен ритъм, за да мога лично да поема техните случаи, както винаги е било досега.

Това решение е взето с единствената цел да бъдат запазени спокойствието, последователността и качеството на медицинската грижа. А в болница "Селена можете наистина да разчитате на такава .

Поднасям извиненията си за невъзможността да отговоря лично на стотиците телефонни обаждания и съобщения през последните дни.
При всеки спешен въпрос ви моля да се обръщате директно към екипа в болницата, който е на разположение и напълно информиран.

Благодаря ви за разбирането и доверието. Съвсем скоро ще бъдем отново заедно!

Снимка: Фейсбук/Д-р Даниел Ставрев

