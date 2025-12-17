ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" би ЦСКА за 11-и път поред на волейбол сле...

Времето София -1° / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21933216 www.24chasa.bg

Част от Враца остава без парно и топла вода заради авария в центъра на града

1508
Снимка: Фейсбук Калин Каменов

Поради авария от днес до 14:00 часа на 19 декември ще бъде нарушено топлоподаването в някои райони на Враца, съобщава Топлофикация - Враца на сайта си. Оттам посочват, че сградите на Врачанската митрополия, Националния осигурителен институт, Общината, Центъра за работа с деца, Фонд "Земеделие", Районно полицейско управление - Враца и живущите на адреси по улиците "Никола Симов- КУРУТО" №4, "Тодор Балабанов" №1, "Грънчарска" №6, "Петропавловска" №80, 82, "Баба Йота" №2, 4, "Антим I" №6, "Одрин" №3 ще са с нарушено топлоподаване. Начално училище "Иванчо Младенов" и Средно училище "Козма Тричков" също ще бъдат без отопление и топла вода в идните дни.

Във Фейсбук кметът на Враца Калин Каменов публикува снимка, на която се вижда как в центъра на града, точно зад сградата на Общината, е разкопана голяма дупка, в която работници на дружеството работят. Благодаря на ръководството на Топлофикация за новата археологическа забележителност във Враца, пише кметът. "Не знам само защо всички жители на община Враца не се съберат пред това дружество, за да разберат до кога ще разкрасяват улиците на града. Хубаво е да се знае и кога най-сетне ще започнат да правят инвестиции в топлопреносната си мрежа, която, странно как, все още е в експлоатация", добавя Каменов.

Снимка: Фейсбук Калин Каменов

Благодаря на ръководството на Топлофикация за новата археологическа забележителност във Враца. Не знам само защо всички...

Публикувахте от Калин Каменов в Сряда, 17 декември 2025 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Отговори за еврото: Как кметът ще помага да сменим валутата