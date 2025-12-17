Част от Враца остава без парно и топла вода заради авария в центъра на града

Поради авария от днес до 14:00 часа на 19 декември ще бъде нарушено топлоподаването в някои райони на Враца, съобщава Топлофикация - Враца на сайта си. Оттам посочват, че сградите на Врачанската митрополия, Националния осигурителен институт, Общината, Центъра за работа с деца, Фонд "Земеделие", Районно полицейско управление - Враца и живущите на адреси по улиците "Никола Симов- КУРУТО" №4, "Тодор Балабанов" №1, "Грънчарска" №6, "Петропавловска" №80, 82, "Баба Йота" №2, 4, "Антим I" №6, "Одрин" №3 ще са с нарушено топлоподаване. Начално училище "Иванчо Младенов" и Средно училище "Козма Тричков" също ще бъдат без отопление и топла вода в идните дни.

Във Фейсбук кметът на Враца Калин Каменов публикува снимка, на която се вижда как в центъра на града, точно зад сградата на Общината, е разкопана голяма дупка, в която работници на дружеството работят. Благодаря на ръководството на Топлофикация за новата археологическа забележителност във Враца, пише кметът. "Не знам само защо всички жители на община Враца не се съберат пред това дружество, за да разберат до кога ще разкрасяват улиците на града. Хубаво е да се знае и кога най-сетне ще започнат да правят инвестиции в топлопреносната си мрежа, която, странно как, все още е в експлоатация", добавя Каменов.