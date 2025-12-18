ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефката на кабинета на Тръмп го сравни с алкохолик...

Мъж ряза гуми на над 30 коли в столичен квартал

Стопкадър от камера, на която се вижда как извършителят пука гуми Снимка: Стопкадър Нова ТВ

Десетки автомобили са с разрязани гуми в столичния квартал "Мотописта". От кадри на видеокамерите в квартала се вижда, че мъжът обикаля улиците съвсем спокойно и за секунди се приближава до произволен автомобил и я пука. 

Жителят на квартала Велик осъмнал със спукана задна дясна гума. "Оправихме я, но просто е неудобство и загуба на пари. Вижда се, че извършителят минава, пука гумата с макетно ножче или нещо друго остро и заминава", каза той пред Нова тв.

Неговият съсед Никола е намерил видеозаписите от камерите и ги занесъл в 4-о РПУ. От там обаче му казали, че имат поне 30 жалби, но случаите са и от съседните квартали. Оказва се, че неизвестният извършител е пукал гуми и в "Гоце Делчев" и "Стрелбище". 

Стопкадър от камера, на която се вижда как извършителят пука гуми

