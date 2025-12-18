ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Роберт Фицо заяви, че ЕС е несправедлив към Сърбия...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Учителка от училището със скрити камери: И аз съм ползвала тоалетните, случаят трябва да се разнищи

Красимира - една от учителките в столичната гимназия, в която бяха открити скрити камери в тоалетните Кадър: БНТ

"Абсолютно нова е информацията за мен, аз също съм ползвала някои от тоалетните в това училище. Колегите също не са забелязали", това каза в предаването "Денят започва" по БНТ Красимира - една от учителките в столичната гимназия, в която бяха открити скрити камери в тоалетните. 

За случая стана ясно на 16 декември, а ден по-късно директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски" Александър Евтимов беше освободен от длъжност 

"Искам да разберем истината, дали директорът наистина е извършителят на това действие, още по-малко сам човек не може да направи това", смята Красимира. 

Според нея трябва много добре да се разнищи случая, защото всички искат да разберат цялата истина. 

"Нямам информация да има уволнени учители не по тяхно желание. За първа година съм в училището, той винаги се е държал към нас като колектив, нито веднъж не съм го видяла да повиши тон. До този момент като отношение нищо лошо не съм видяла от него. Мислех да напусна поради други обстоятелства, но той ме спря", каза още учителката. 

Родител на дете от училището твърди, че имало слухове за камерите, но официално разбрала от медиите. 

"Обяснявам си ситуацията с проблеми в системата. Това е един случай, който избухна, но не е прецедент. Според мен има и други скандални неща, които просто не са станали известни", каза Виктория Павлова. 

