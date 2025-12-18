ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Роберт Фицо заяви, че ЕС е несправедлив към Сърбия...

Изпълнителното бюро на БСП отхвърлило оставка на Атанас Зафиров

Атанас Зафиров и Дора Янкова

Изпълнителното бюро на БСП е отхвърлило варианта за оставка на председателя на партията Атанас Зафирова. "Обсъждахме два варианта - оставка на председателя и оставка на Изпълнителното бюро. Изпълнителното бюро отхвърли негова оставка като вариант. Казахме, че той трябва да се срещне с хората из страната, да види нагласите. До 10 януари, когато ще е заседанието на Националния съвет и избора на ръководство". Това заяви пред bTV Дора Янкова, член на Изпълнителното бюро на БСП и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. 

Изпълнителното бюро но БСП направи колективен акт, подавайки оставка след протестите и исканията на хората.

"Правителството вече пое своята отговорност, то подаде оставка. Ние сме първото политическо ръководство, което също подаде оставка", добави Дора Янкова.

