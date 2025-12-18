Майка на ученичка от 138-о: Още преди се говореше между децата, че има камери

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Моята дъщеря днес не е на училище заради този случай. Това каза по Нова тв майка на ученичка от 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски".

На 16 декември стана ясно, че в тоалетните има поставени скрити камери. Директорът Александър Евтимов беше освободен от длъжност.

"От гледна точка на средата има доста притеснени деца и родители. Не мисля, че някой пренебрегва скандала", каза още майката на момичето.

По думите й се е говорило между децата още преди официалното изявление.

Тя разказа още, че има голямо текучество на учители и много недоволни ученици от директора.