ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Роберт Фицо заяви, че ЕС е несправедлив към Сърбия...

Времето София -3° / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21933919 www.24chasa.bg

Валери Жаблянов: Участието на БСП в сегашното правителство беше успешно

1852
Валери Жаблянов Снимка: Стопкадър Нова ТВ

Най-големият проблем кардинално е липсата на доверие в политическите партии, а най-големият проблем на БСП е различията във вижданията на симпатизантите и членовете на партията относно участието в изпълнителната власт. Това каза Валери Жаблянов. 

На 16 декември стана ясно, че изпълнителното бюро на БСП подава оставка, но без председателя Атанас Зафиров. А на 10 януари ще има пленум на партията, на който ще бъде избрано ново ръководство. 

"Участието на БСП в това правителство беше успешно. Такава е оценката на управителния съвет на партията, второ няма възражения на дейността на оценките на министрите", допълни той. 

"Въпросите как участва в подготовката на правителствената промяна, как участва в изпълнителната власт ще бъдат най-важни", обясни Жаблянов. 

Според него оставката на изпълнителното бюро е дошла,  защото голяма част от симпатизантите и членовете на партията смятат, че БСП не реализира своите програмни целли. 

Валери Жаблянов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание