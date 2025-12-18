Валери Жаблянов: Участието на БСП в сегашното правителство беше успешно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-големият проблем кардинално е липсата на доверие в политическите партии, а най-големият проблем на БСП е различията във вижданията на симпатизантите и членовете на партията относно участието в изпълнителната власт. Това каза Валери Жаблянов.

На 16 декември стана ясно, че изпълнителното бюро на БСП подава оставка, но без председателя Атанас Зафиров. А на 10 януари ще има пленум на партията, на който ще бъде избрано ново ръководство.

"Участието на БСП в това правителство беше успешно. Такава е оценката на управителния съвет на партията, второ няма възражения на дейността на оценките на министрите", допълни той.

"Въпросите как участва в подготовката на правителствената промяна, как участва в изпълнителната власт ще бъдат най-важни", обясни Жаблянов.

Според него оставката на изпълнителното бюро е дошла, защото голяма част от симпатизантите и членовете на партията смятат, че БСП не реализира своите програмни целли.