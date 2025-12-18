"Величие" искат оставката на омбудсмана и заместничката й

Лариса Савова обяви, че човешките права са се превърнали в разменна момента с очакване двете обществени защитнички да станат минситър-председател

В декларация от името на парламентарната група на "Величие" Лариса Савова поискаха оставка на омбудсманката Велислава Делчева и заместничката й. Причината - "пълна институционална абдикацията на организацията, създадена да защиютават правата на децата".

Два са примерите, които даде депутатката - починал на 10 декември затворник, за когото вече са били подадени сигнали, че е в непоредствен риск и има конкретни медицински данни за заболяване. Едва след смъртта му обаче от институцията на омбудсмана започнали да връщат обаждания и обяснения по казуса. Според Савова е мало отбиване на номер, а животът на заподозрян бил сведен само до административен номер, омбудсманът не упражнил контрол, не се намесил и не алармирал за риска за живот, а само препредал сигнала.

"Превантивният механизъм знае че системата не работи и че препоръките му не се изпълняват, а продължава да симулира дейност. Омбудсманът не предотвратява нечовешко и нехуманно отношение, а го нормализира с нормативен език и постфактум оправдания", заяви депутатката от "Величие".

Институционално бездействие имало и спрямо две български деца на 8 и 10 г. във Франция. Местното правителство ги предало на тамошната Агенция за децата, родителите ги искали обратно, но институциите се опитвали да ги настанят в дом с квалификацията "бавноразвиващи се" и се планирало лечение. Държавата и омбудсманката, както и МВР не действали, демонстрирали безразличие, обвини ги Савова.

"Организациите, призвани да защитават правата, се превръщат в пасивен наблюдател, за да не влязат в конфликт с изпълнителната власт. Когато една институция се разглежда като вход към служебната власт, тя престава да е независима. Причината е проста и цинична - институциите, призвани да защитават права са превърнати в чакалня за премиерски пост. Омбудсманът и заместникът й не действат не защото знаят, а защото чакат. Човешките права са се превърнали в разменна момента с очакване да станат минситър-председател", заяви Савова, визирайки попадането на омбудсмана и заместника му в т.нар. домова книга за избор на служебни премиери..

