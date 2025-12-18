Взеха лиценза на Дома за стари хора в Калековец, хората били натясно, нямало и медицинска сестра

При проверка било открито заключено помещение с двама души вътре

Агенцията за качеството на социалните услуги отне лиценза на Дома за стари хора "Свети Димитър 2017" в близкото до Пловдив село Калековец заради куп нарушения, сред които липсата на достатъчна жилищна площ на всички настанени, намален наполовина персонал спрямо законовите изисквания, там не била назначена медицинска сестра, нямало и здравен кабинет, а за хората се полагали само базови грижи като смяна на памперси, тоалет и хранене. А при проверка на 27и 28 май т. г. било открито заключено спално помещение, в което имало двама души.

Дружеството, собственик на дома, има разрешение да предоставя услугата "резидентна грижа" за възрастни хора от 2021 г. Първата инспекция на условията била извършена през февруари 2024 г. и били дадени много предписания за констатираните нередности. Последвали проверки през юли с. г. и в края на май 2025-а и било установено, че много от нарушенията не са отстранени. За заключването на една от стаите било образувано досъдебно производство, което след това било прекратено. Били установени и други нередности, като сключването на договор с близките на хората, настанени в дома, без и те да са подписали. Отделно в дома имало и обитатели, които не са в пенсионна възраст, а това е извън обхвата на лиценза. При тези констатации той бил отнет.

Собственикът на дома обжалвал и пред Административния съд в Пловдив жена, чийто съпруг е там, разказала, че условията са добри. Служител пък обяснил, че жилищната площ е достатъчна, но съдът не приема показанията му за достоверни. Така жалбата е отхвърлена, но решението не е окончателно и подлежи на оспорване пред ВАС.