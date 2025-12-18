Задържаха мъж, пускал в ефир съобщение, имитиращо системата BG-ALERT

49 – годишен варненец е задържан за разпространяване на заблуждаващо съобщение, което имитира оповестяване от националната система за ранно предупреждение, за опасност от радиоактивно замърсяване.
За мъжа е изяснено, че излъчването е продължило три месеца, в радиочестотния спектър на честота 430,7Мhz. Той многократно е разпространявал електромагнитните вълни в ефира с ислямски религиозен призив към молитва.
Задържаният, който към момента не е криминално проявен, нееднократно е отправял заплахи за живота и здравето на друг мъж и семейството му.
По време на разследването са открити и иззети пет радиостанции, два мобилни телефона, лаптоп, USB памети и др.
Деянието се характеризира с голяма доза дързост и цинизъм. По случая е образувано досъдебно производство, като действията по разследването продължават под надзора на Районна прокуратура – Варна.
Извършителят е задържан за срок до 24 часа, съобщават от пресцентъра на полицията.