Осъдиха на затвор мъж, управлявал камион след употреба на алкохол

Ваньо Стоилов

Районният съд в Казанлък осъди 48-годишния Ц. Н. на лишаване от свобода за срок две години и шест месеца, при общ режим. Подсъдимият е осъден да заплати глоба в размер на 2000 лева, както и сумата от 5850 лева – равностойността на процесното моторно превозно средство. Съгласно закона е лишен от правото да управлява моторно превозно средство за срок от три години, съобщиха от съда.

До присъдата се стигна, след като мъжът бе признат за виновен в това, че на 05.09.2024 г. в Казанлък е управлявал товарен автомобил, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2,74 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „ Алкотест Дрегер 7510". Преди това той вече е осъждан с влязла в сила присъда за същото по вид престъпление.

Сегашната присъда подлежи на протестиране и обжалване в 15-дневен срок пред Окръжен съд – Стара Загора.

