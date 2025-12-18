ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ДБ: Пеевски трябва да остане в ъгъла като електорално джудже

Павлета Давидова

Лидерите на ДаБГ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов Снимка: Велислав Николов

 Днес на комисия трябва да махнем охраната на Пеевски.

Това е тезата на ДБ, която и тази сутрин бе защитена от съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

"Вчера ДПС-НН излязоха с едно съобщение, в което излъгаха доста. На първо място Христо Иванов никога не е имал охрана от НСО, нито шофьор от 45-ото Народно събрание насам. Излъгаха за броя на баретите, за охранителите от НСО, за заплатите, за това, че няма полиция и жандармерия - пълно е, които трябва да поддържат охраната на Пеевски. Има въпроси за колите, които са използвани и начина, по който са използвани", каза Мирчев.

И подчерта, че имат предложение, за което ще настояват да бъде прието днес от парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред - "свалянето на охраната на Делян Пеевски и да няма нито един български депутат, който да ползва НСО и барети, този обществен ресурс, за да бъде охраняван".

"Пеевски се е омел от кабинет 222, той вече е само музей. Има си уредничка, която отговаря за него. Той дойде на работа пак с огромната си охрана, но вече не е в кабинета на Тодор Живков", каза депутатът.

Пеевски започва да губи един по един символите на своята власт и това трябва да го чуят неговите подизпълнители в служби, в прокуратура, в КПК и да видят как благодарение на гражданите Пеевски беше наврян там, където заслужава – сигурно в някоя малка стаичка, добави и Божанов. Според него оттук нататък на избори Пеевски "трябва да остане в ъгъла, да остане електорално джудже". Затова ще настояваме за машинно гласуване, да се ограничи купеният вот, да се ограничат измамите в изборния ден, добави депутатът.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

