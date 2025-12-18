Пробация за жена, хвърлила запалена цигара към лицето на полицай

Наказание пробация със следните мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от шест месеца, „Задължителни периодични срещи с пробационен служител" два пъти седмично за срок от шест месеца и „Включване в програми за обществено въздействие" за срок от шест месеца, получи подсъдимата М. Г., 48 години, след като Районният съд в Казанлък одобри споразумение и приключи наказателното производство срещу нея, съобщиха от съда.

Съдебният състав призна жената за виновна в това, че на 17.01.2025 г. в Казанлък е извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – отправяла обидни думи и ругатни по отношение на двама полицейски служители, изпълняващи задължения по опазване на обществения ред. Също така, подсъдимата е хвърлила запалена цигара към лицето на единия от полицаите, проявила е и агресия към тях. На инцидента са присъствали множество хора, в това число и дете.

Пред съда в подсъдимата заяви, че разбира обвинението и последиците от споразумението, съгласна е с тях и доброволно е подписала споразумението.

Одобреното споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.