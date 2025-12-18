18-годишен шофьор блъсна възрастен пешеходец на паркинг във Велико Търново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

84-годишен мъж от Велико Търново е пострадал при пътен инцидент. Произшествието е станало вчера следобед на паркинг в областния град, съобщи полицията.

По първоначална информация товарен автомобил, управляван от 18-годишен от с. Ключ, при движение на заден ход е блъснал 84-годишният пешеходец. В резултат на това той е с фрактура в областта на предмишницата.

Водачът на товарния автомобил е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.