Куче нападна пудел и стопанката му в София

Агресивно куче нападна пудел и стопанката му в центъра на София. Жената съобщава, че домашният ѝ любимец е бил нахапан от друго по-голямо куче.

Инцидентът е от събота следобед, когато Василена Кралчева разхожда кучето си в парка зад НДК. В един момент то бива нападнато от друго, по-голямо куче.

„Докато се обърна да видя къде е собственикът, вече беше късно. Моето куче беше захапано", каза Василена Кралчева пред bTV.

По думи на жената кучето е било без повод и без надзор.

„Човекът говореше по телефона и беше достатъчно далече да няма контрол върху кучето. Забърза се доколкото е възможно, но не очакваше, че последствията ще са сериозни, както установихме впоследствие", каза Василена Кралчева.

След инцидента Василена веднага води кучето си във ветеринарна клиника.

„След 5 дни в болница и интензивни грижи в момента е вкъщи, ще отнеме седмици докато се възстанови, защото диша само с едната си част на дроба, другата е изцяло смазана с вътрешни кръвоизливи и т.н.", обясни стопанката.

По данни на столична община от началото на годината са извършени над 2700 броя проверки в паркове, градини и други пространства. Съставени са 353 броя административни наказателни нарушения, като от тях 30 акта са за инциденти между кучета и кучета и хора. Въпреки това, Василена ще продължи да изпитва страх.

„Със сигурност няма да продължа да разхождам без страх кучето си, моля всички собственици да са по-отговорни, да си социализират кучетата малки или големи, или просто да не си купуват кучета, които не могат да гледат, да възпитат и да контролират в градска среда", каза

От полицията заявиха, че продължават разследване по случая.