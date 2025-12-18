Парламентът прие споделеното родителство

Когато и двамата родители са заявили желание за възлагане на упражняването на родителските права и това е съответно в най-добрия интерес на детето, съдът може да постанови съвместно упражняване на родителските права и задължения, като определи конкретни мерки за всеки родител.

Когато родителите не постигнат съгласие за някои от правата и задълженията си, съдът разрешава разногласията между тях.

Тази важна промяна в Семейния кодекс гласува Народното събрние. С поправките се въвежда споделено родителство, тема, по която се говори отдавна в обществото.

По този повод около парламента от ранна утрин около парламента имаше демонстрации както против промените, както и в тяхна подкрепа.

Законопроектите за промени в Семейния кодекс бяха три - на Деница Сачева от ГЕРБ-СДС, на Александър Рашев от ИТН и на "Възраждане", като след първото гласуване бяха обединени в един финален проект.

В СК беше предвидено още, че споразумение може да се постигне във всяко положение на делото за развод и за съвместно упражняване на родителските права и задължения, като в този случай родителите договарят конкретни мерки за разпределяне на правата и задълженията между тях.

Споразумението може да бъде постигнато, включително и със съдействието на медиатор, а съдът го утвърждава. Също така беше уредено, че личните отношения може да се осъществяват и неприсъствено, включително чрез телефонни разговори, писма, електронни съобщения и други подходящи средства за комуникация.

Всички ключови промени бяха записани в чл. 59, който беше гласуван текст по текст, заради важността му.

Преди това имаше и дискусия, от която стана ясно, че против са депутатите от "Величие".

Първо Деница Сачева от ГЕРБ-СДС обърна внимание, че днес ще има два протеста - от една страна на организация на майките, а от друга - на бащите.

Красимира Нинова - Катинчарова от "Величие" пък предложи гласуването да се отложи. Според нейната съпартийка Лариса Савова част от текстовете не били писани от съдебната практика, а от интереси. Те се били противопоставили на автоматичното споделено родителство, защото универсална формула не съществувала. Нямало да подкрепят закона, защото създавал нови форми на конфликт.

Александър Рашев от ИТН пък реплекира, че техният законопроект бил написан лично от него. Той обърна внимание, че няма автоматично споделено родителство. В своето изказване се обърна към десетките майки и бащи, които излезли на площада и осъзнавали важността на законопроекта. И посочи, че децата не бива да са жертви на разправията на родителите, както и никъде в законопроекта не се засягали правата на жертвите от домашно насилие. "Вие сериозно ли смятате, че има магистрат, който ще разпореди споделено родителство при доказано домашно насилие", попита Рашев.

Цвета Рангелова от "Възраждане" пък обясни, че през последните години към нея се обръщали и майки, и бащи, които не успявали да саморегулират отношенията след развода. "Всяко дете трябва да има възможност да общува непрекъснато и с двамата си родители, както и с разширения кръг от роднините", обясни тя. И добяви, че чл. 59 от Семейния кодекс е акцентът в промяната. "Важно е, че всичко е в ръцете на съда", отбеляза Рангелова. "Даваме възможност съдът да постанови по-разширителен режим. Разбира се, че ще има значение личностните качества на родителя.

И, ако той е базхабарен, съдът няма да му даде разширителен режим на контакт", добави тя. Според нея трябвало да се спрат неделните бащи, както и неделните майки.

Катинчарова пък обяви, че "Величие" няма да подкрепи проекта, а в Испания и Великобритания имало много лош опит от споделеното родителство. "Ако единият родител живее в един град, а другият в друг, как детето ще ходи на бокс, на танци. Ако майката иска то да учи в езикова гимназия, а бащата в спортно училище, съдът ли ще реши това", попита Катинчарова. След час и половина дебати ключовите промени в Семейния кодекс бяха приети.