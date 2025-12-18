79-годишна жена от Асеновград е прегазената снощи на АМ "Тракия"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Установена е самоличността на блъснатата жена снощи. Това е жена на 79 години от Асеновград, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Трагедията стана на 68-69-ия километър на автомагистрала "Тракия"- на разклона за Велинград при пътен възел с. Церово. От полицията съобщиха, че пешеходец се е движил по осевата линия на аутобана, когато е бил блъснат последователно от преминаващите леки и товарни автомобили.

От ударите човешкото тяло е било толкова обезобразено, че при първоначалния оглед полицаите не са успели да установят пол, предполагаема възраст и т.н.

Работата по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура Пазарджик.