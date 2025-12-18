АПС призова президента да помогне за съгласие за промени в Изборния кодекс (Видео)

Алиансът за права и свободи призова президентът да помогне на партиите да постигнат съгласие за промените в Изборния кодекс. Това се случи по време на днешната им среща на "Дондуков" 2 преди връчването на мандатите за съставяне на правителство.

"Вашата партия устоя на огромен натиск не само в парламента, но и по страната. Вие следите пулса на вашите избиратели", започна президентът. Той попита какво мислят избирателите на АПС - има ли възможност за формиране на ново правителство в 51-я парламент и как да се гарантира честността и прозрачността на вота.

"Ние първи ясно заявихме още преди повече от година и половина задаването на модела Пеевски и необходимостта от реакция в тази връзка. Не подкрепихме първия предложен кабинет "Желязков", преминахме през избори, които дадоха много отговори на обществото, опитахме се, осъзнавайки своята ясна отговорност пред обществото, страната и държавността, да подкрепим кабинет в рамките на 51-я парламент с идея важните приоритети за страната да бъдат осъществени - еврозоната, Шенген. В това време трябваше да решим какво да направим с идеята да осъществим и приоритета да спрем този модел на управление на държавата. Второ решение, което не беше лесно - да излезем от този кабинет, след като го бяхме подкрепили", отговори му Хайри Садъков. Продължи с хронологията - правителството подало оставка и се стигна до протестите през този декември.

"Практически е невъзможно съставянето на кабинет в този парламент, имайки предвид, че повече от 130 народни представители формираха и подкрепяха това правителство и бяха оспорени от обществото", каза още Садъков.

"Отправяме апел към вас като президентска институция да подпомагате процеса за постигане на съгласие за неща, които биха могли да гарантират изборния процес. И може би, г-н президент, трябва да търсим национално съгласие за провеждане на избори при правила, гарантиращи честност и прозрачност на избора", продължи шефът на групата на АПС.

Тук президентът за първи път каза напълно ясно какво точно иска като промени в Изборния кодекс: машинно гласуване, но не във формата на "принтери както е към момента", а с електронно отчитане на резултата и контролно преброяване на разписките.

"Мисля, че този подход даде много добри резултати. Той дава най-голямо съвпадение между изборите и това, което отчитат социологическите агенции на изхода на избирателните секции", коментира Радев.

Алиансът искали "машинно броене и отчитане на резултатите", обясни Садъков, след което отново отвори темата за помощта от президента: "Трябва да потърсим национално съгласие и на парламентарно представените партии, и на другите, и на новите такива, и на неправителствените организации за гарантиране на честността на вота, което е най-важното сега. Да, отварянето на кодекса би помогнало, но и останалата част трябва да бъде лидирана, за да се стигне до този консенсус".

Тук се включи вицепрезидентът Илияна Йотова, която го попита как си представя да се случи това, а той обясни, че очаква "провокиране на обществен диалог".

АПС беше представена още от депутатите Севим Али, Танер Али и Димитър Николов, които са и трима от четиримата съпредседатели на партията.