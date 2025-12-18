За пръв път кукери ще гонят злите сили във Велико Търново по Нова година

Велико Търново посреща празнично Нова година с музика и танци, фойерверки в небето, баница с късмети и вино. Новогодишната празнична програма започва в 22:30 часа на 31 декември на площад „Майка България".

В нощта на 31 декември срещу 1 януари на сцената ще се изявят Трио „The Unique Voices", Коцето-Калки и Мартина Табакова, както и легендарната рок-група „Тангра". В минутите преди Нова година ще бъде отслужен благослов. В първите секунди на 2026-а небето над Велико Търново ще бъде озарено от празнична заря. А веднага след фойерверките започва голямото новогодишно хоро, начело с Професионален фолклорен ансамбъл „Искра".

По традиция кметът Даниел Панов също ще посрещне Нова година на площада пред Общината заедно със своето семейство.

Събитията за Нова година далеч не свършват само с празничния концерт. За първи път в Старата столица пристигат пазителите на най-древните и мистични български традиции – кукерите. Магията на „Сурва" ще оживее на 2 януари от 17:30 ч. на площада пред крепостта Царевец. Жителите и гостите на Велико Търново ще имат възможността да наблюдават спектакъла „Живото наследство – Кукери на Търновска сцена".

В събитието ще участват кукери от село Мещица – едни от най-ярките и разпознаваеми участници във фестивала „Сурва" в Перник, който е най-големият международен маскараден фестивал на Балканите и част от Списъка на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство. Със своите забележителни маски, тежки хлопки и автентични ритуали, кукерите от Мещица пазят живи вековни традиции, предавани от поколение на поколение.

Пред Царевец те ще представят обредите на Сурва – символ на пречистването, прогонването на злите сили и наричането за здраве, плодородие и благоденствие през новата година. Спектакълът ще превърне историческата сцена пред Царевец в истински празник на българския фолклор и живото наследство. Веднага след кукерското шоу зрителите ще могат да наблюдават Аудиовизуалния спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина", чието начало е в 19 ч.

На 3 януари от 11 ч. кукерите ще участват и в празнично дефиле, което ще тръгне от Самоводската чаршия и ще премине по централните улици на Велико Търново, за да достигне до сградата на Общината, давайки възможност на жителите и гостите на Старата столица да съпреживеят магията на традицията.