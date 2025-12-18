Родители на деца до 12 г. ще имат възможност за гъвкаво работно време през цялата година

Деница Сачева обеща да продължат да търсят специфични мерки и за лекарите, медицинските специалисти и учителите

През промени в Кодекса на труда депутатите окончателно дадоха възможност и на родителите на деца до 12 г. да могат да договарят с работодателите по-гъвкави условия на труд. Със 166 гласа "за" текстовете минаха през пленарната зала и се очаква започнат да се прилагат след Нова година. По темата нямаше дебат, а още на първо четене стана ясно, че мнозинството депутати подкрепят нововъведенията. По 9 депутати се въздържаха (3 от ПП-ДБ, 6 от "Величие"), толкова бяха и против (МЕЧ).

Първоначалното предложение беше гъвкавото време да важи само за лятната ваканция, но между двете четения беше внесена възможността опцията да важи целогодишно. Такава възможност има и сега, но само за родителите на деца до 8-годишна възраст. Работодателите все пак може да не се съгласят служителите им да работят дистанционно.

"Гъвкавото работно време и възможността за работа от вкъщи се разпознават от все повече хора като възможност да балансират личния и професионалния си живот. Вярвам, че политиката трябва да отговаря на нуждите на хората, а не както е модерно - да се употребява за маркетинг, PR, и шоу. Родителите трябва да имат повече инструменти за реакция през ваканциите, при боледуване на детето им или в други непредвидени ситуации", написа в социалните мрежи шефката на социалната комисия в парламента Деница Сачева.

Тя допълва, че не всички професии ще могат да се възползват - за лекарите, медицинските специалисти, учителите ще са необходими различни, вероятно специфични за всяка група мерки. "Ще продължим да работим в тази посока, за да осигурим механизми и за тях. Това е една от политиките, които трябва да продължим, защото вярваме, че ще се отрази положително на хиляди семейства", увери зам.-председателката на парламентарната група на ГЕРБ.