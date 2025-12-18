Полицаи предотвратиха измама на жена в Димитровград

Икономически полицаи при Областната дирекция (ОД) на МВР в Хасково предотвратиха измама за пет хиляди евро в Димитровград. Те са придобили информация, че 69-годишна хасковлийка ще преведе валутата на непознат мъж, с когото от месеци водила романтична кореспонденция в различни мобилни приложения, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР.

Представящият се за капитан на кораб мъж е въвел жената в заблуждение, че се нуждае от лечение. В хода на работата се изяснило, че това е втората сума, която жената щяла да му изпрати чрез внасяне в Биткойн автоматизиран електронен терминал (АТМ). Точно пред устройството на булевард „Раковски", хасковлийката е намерена и спряна от полицейските служители минути преди превода.

Първата изпратена сума била през месец април, за което вече е бил подаден сигнал от дъщеря ѝ. Тогава в Районното управление в Хасково е образувано досъдебно производство. Към него ще бъдат приобщени и установените от сряда действия по разследването. Въпреки всичко, жената не е подала жалба. Служителите са опитали да ѝ изяснят схемата на измамните действия, но тя отказвала да повярва, че е въведена в заблуждение. Работата по случая продължава, допълниха от полицията.

Опитът за измама по такава схема е първият по рода си, регистриран от органите на реда в областта, уточниха за БТА от пресцентъра на ОДМВР. Последната телефонна измама в региона бе в края на август, когато възрастна жена от Хасково даде 15 500 лева на двама непознати. Впоследствие бе задържан посредник в схемата, който бил нает по обява за работа.