Над 2.2 млн. лв. приходи от нощувки отчитат хотелиерите в Търново за октомври

Приходите от нощувки в област Велико Търново за октомври са 2, 268 млн. лв., или с 27 % повече в сравнение със същия месец през 2024 година. Отчетено е увеличение на постъпленията както от български граждани - с 28.2%, така и от чужденци - с 24.3%, сочат данните на Териториалното статистическо бюро.

Близо 5300 легла се предлагат официално в 156 хотели, хижи, хостели и къщи за гости край старата столица. Те също са с 11.4% повече от м.г., а на леглата в тях - с 9.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване е 32 587, или с 14.2 на сто повече в сравнение със същия месец година назад. В Търново са отседнали със 17.4% повече българи, те са почти 70% от гостите в хотелите. Ръст от 5.9 на сто има и при чуждите туристи. Най-много са пренощувалите гости от Румъния - 28.9%, следвани от Китай - 9.2%, Германия - 5.4%, САЩ - 4.8%, Испания - 4.5%. Имало е също от Тайван - 4.3%, Франция - 2.9%, Обединено кралство - 2.8%, Австрия, Италия, дори от Бразилия.

Въпреки положителната тенденция общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Велико Търново е 19.9%, с 4.8 процентни пункта по-ниска от средната за страната (24.7%).