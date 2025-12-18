Делян Пеевски се отказва от охраната си

Комисията, която я назначава обаче, трябвало да прецени, че не е застрашен

Той призова всички партии да седнат и да решат проблемите със спекулата, "които ще дойдат от въвеждането на еврото, защото няма правителство"

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски е готов да се откаже от охраната от НСО, ако комисията, която я е назначила реши, че вече няма нужда от нея.

Исканията на ПП-ДБ за сваляне на неговата охрана и тази на Бойко Борисов той нарече див популизъм. "След малко ще подам искане до комисията, която слага охраната, която е постановила да имам такава, както е постановила тогава за Кирил Петков, за Атанас Атанасов, за Христо Иванов, аз охраната тогава не я взех - отказах я. Настояха от службите, че са притеснени, да се вземе тази охрана. Кирил Петков я взе веднага, Атанасов веднага", върна се назад депутатът.

И подчерта - на всеки 6 месеца се преценява дали има нужда от подобна охрана. Той не знае кога изтича срокът за неговата, но каза, че ще поиска комисията да разгледа казуса му и да се произнесе още преди плануваното за следобед заседание на парламентарната комисия, на която ПП-ДБ искат да премахнат охраната за депутати. Пеевски подчерта, че службите са преценили да не му свалят охраната. "Ако има нужда - те да преценят, ако няма нужда - аз ще приема решението на комисията, както и в миналото съм се отказвал. Но няма да позволя популистки да оставят народни представители и други държавни служители да останат без охрана. Това е несериозно", настоя Пеевски.

Той де факто потвърди и тезата на ДБ от сутринта, че е освободил кабинет 222А в парламента и подчерта - там е, и ще е, Музеят на сглобката. ДПС-НН имали и "много други кабинети" в сградата. Пеевски смята, че "Магазин за хората" върви много успешно и дори поздрави министър Георги Тахов за това.

Темите на държавата обаче не са свързани с кабинета на Пеевски, или охраната им с Борисов, а спекулата и заплатите. "Вчера се наложи да спасяваме Асен Василев с 5-те процента защото разбраха какви бели са направили тези момчета. Не заслужаваха подкрепа - нали бе всичко перфектно само с удължителен бюджет", добави той.

Лидерът на ДПС-НН предупреди: "Положението е много тежко с падането на това правителство. Януари и февруари ще е много тежко, през следващите 6 месеца. Виновни са ПП-ДБ. Виновни са ПП-ДБ и хората ще разберат истината. Но ние сме отговорни, затова вчера гласувахме петте процента. Трябваше България да има бюджет, хората да бъдат осигурени", настоя Пеевски.

А на въпрос защо тогава са подали оставка (правителството - б.р.), той каза: Аз не съм подавал оставка. Оставка може да подаде само мандатоносителят и другите две партии.

