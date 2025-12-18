Терзиев с решение за боклука, за да няма криза в още райони на София

Удължават договорите със сегашните чистачи за две зони, преговарят с друг кандидат да свали цените за други 2 зони

Надявам се, че така хората ше посрещнат спокойно празниците, без да се притесняват, че София ще се зарине с боклуци, каза кметът

Имаме избран изпълнител за чистенето на втора и за пета зона, в които влизат районите "Искър", "Кремиковци", "Панчарево", "Връбница", "Нови Искър" и "Банкя". Това, което предстои е 10-дневен срок, в който може да бъде обжалван този избор и се надявам да преминем към подписване на договор за следващите 5 г. През това време ще проведем преговори с избрания изпълнител, за да постигнем по-ниска цена, тъй като предложението е 325 лв. за тон за едната зона и 348 лв. за другата за сметоизвозване. Това обяви кметът на София Васил Терзиев.

Избраният изпълнител за двете зони е "БКС Чистота".

Решение има и за други две зони - първа и седма, в които влизат районите "Средец", "Лозенец", "Студентски", "Възраждане", "Оборище" и част от "Триадица" за удължаване на срока с настоящите чистаци. В момента те се поддържат от "Титан". Терзиев обясни, че има становище от Агенцията за обществени поръчки, което позволява да се удължи срока на старите договори.

"Надявам се в най-скоро време да вървим към сключване на договора. Така че до края на годината за тези 4 зони да има необходимото покритие на услугата и да не се притесняват хората за празниците", подчерта кметът.

Той напомни, че в зона 6, в които влизат "Красно село" и "Люлин" ще се подпише дългосрочен договор с общинското дружество "Софекострой".

"Там по уверение на изпълнителния директор на "Софекострой" до 15 януари трябва да има цялата нужна налична техника за изпълняването на дейността и качественото редовно почистване на "Люлин" и на "Красно село", каза Терзиев.

За трета и четвърта, в които влизат районите "Подуяне", "Слатина", "Изгрев", "Сердика", "Илинден" и "Надежда" се чакат решения на Комисията за защита на конкуренцията. За четвърта зона общината се надява да подпише договор с турския консорциум "Норм Санаи", а дотогава при подписване на договор и удължаване на текущия за двете гранични зони чрез възлагане да се покрие и тя, за да няма проблем със сметоизвозването. А в другата - на "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне" ще продължи услугата да се осигурява от общината чрез общинското предприятие за третиране на отпадъци и на районните кметове. За трите района в момента се "работи да осигурим зимното почистване, за да сме сигурни, че няма да имаме проблем".

"Надявам се на положително развитие в следващите 7-8 дни. Чакаме с нетърпение решението на КЗК, което би трябвало да излезе в рамките на седмица. Надявам се да можем да посрещнем празниците значително по-спокойни, че няма да бъдем зарити от планини с боклук, че ако падне сняг, ще може да се радваме на една истинска зима, а не да се притесняваме как ще работи градския транспорт", подчерта Терзиев.